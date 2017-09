Bei Budissa Bautzen läuft es derzeit. Das überraschende 1:0 in Meuselwitz vor einer Woche war bereits der dritte Saisonsieg - genauso viele hatten die Budissen in der vergangenen Saison nach dem 34. Spieltag gesammelt. Dazu erzielten die Bautzner den Siegtreffer beim ZFC sogar in Unterzahl, nachdem Tobias Heppner Rot wegen eines rüden Fouls gesehen hatte. Für die Partie bei Germania Halberstadt fällt "Heppe" damit allerdings aus. Als Vertretung für den Abwehrmann kommen wohl Franz Hausdorf oder Jonas Mack in Frage.

Tobias Heppner muss sitzt gegen Halberstadt seine Rot-Sperre ab (Archiv). Bildrechte: Torsten Zettl