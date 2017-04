Der FCO steht derzeit auf Rang zehn und hat mit 37 Zählern mehr als doppelt so viele Punkte gesammelt wie der Vorletzte aus Bautzen (15). Doch ein Blick in die Statistik zeigt, dass Neugersdorf zu den Lieblingsgegnern der Budissa gehört. In bislang sieben Punktspielen in Regional- und Oberliga ist Bautzen gegen den FCO noch ungeschlagen (drei Siege, vier Remis). Das Hinspiel endete 0:0.

Budissa-Torwart Norman Wohlfeld hielt seinen Kasten im Hinspiel mit mehreren Glanzparaden sauber. Bildrechte: Torsten Zettl