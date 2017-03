Seit Februar ist Carl Zeiss Jena ungeschlagen. Ein Unentschieden wäre am Sonntag (14 Uhr in der MDR-Livekonferenz) Gold wert. Bei acht Spielen wäre ihnen Platz eins wohl kaum noch zu nehmen. Acht Punkte beträgt der Vorsprung auf den Verfolger aus der Lausitz. Allerdings waren die jüngsten Auftritte der Jenaer nicht das Gelbe vom Ei: Bei der Reserve von Hertha holten sie in der Nachspielzeit noch einen Punkt. Beim Nachholspiel in Auerbach musste man von einem glücklichen Punktgewinn sprechen und beim letzten Spiel in Babelsberg bekam die Elf von Mark Zimmermann einen fragwürdigen Elfmeter zugesprochen und kam am Ende so zu einem Punkt. Trotz der wackeligen Auftritte gingen die Thüringer nie als Verlierer vom Platz.