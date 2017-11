Vragel da Silva ist nicht mehr Trainer beim FCO (Archiv). Bildrechte: WORBSER-Sportfotografie

Der FC Oberlausitz hat am Samstagabend mitgeteilt, dass Trainer Vragel da Silva beurlaubt ist. Grund sei das bisherige Abschneiden in der Meisterschaft, zudem möchte der Verein vor dem wichtigen Pokalspiel am kommenden Wochenende Impulse setzen.



Interimsmäßig wird nun Manfred Weidner die Mannschaft betreuen. Der 55-jährige betreute den FCO bereits von 2012 bis 2015 und stieg in dieser Zeit zwei Mal mit dem Verein auf.