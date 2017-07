Vragel da Silva, beim Turnier der Lausitz-Legenden, einer Veranstaltung der Aufstiegshelden von Energie Cottbus, haben Sie dieses Jahr gefehlt. Warum?

"Ich war in Brasilien und habe mit der Familie Urlaub gemacht. Wir waren zweieinhalb Wochen bei meinen Eltern in Rio. Zuletzt war ich vor zwei Jahren da. Nun haben sie endlich auch meinen Sohn Pepe kennengelernt. Bei dem Legenden-Turnier wäre ich gern dabei gewesen. Leider hat das nicht gepasst."

Ihre Eltern waren nicht unbedingt dafür, dass Sie Fußballer werden, oder?

"Doch, aber in Brasilien, nicht hier. Es war Zufall, dass ich nach Europa gegangen bin. Das hat ganz gut geklappt. Meine Eltern haben sich nun daran gewöhnt, dass sie mich so selten sehen."

Was denken Sie, wie man Sie als Spieler in Erinnerung behalten hat?

"Ich weiß nicht. Mit Bröndby war ich Meister und habe in der Champions League gespielt [gegen Manchester United und beim FC Bayern, Anm. d. Red.]. In Cottbus habe ich erfolgreich gespielt, wir sind 2006 aufgestiegen und haben in der ersten Liga gespielt."

Ich meine, dass Sie so kopfballstark waren, dass Sie selbst Bälle auf Hüfthöhe noch mit dem Kopf aufs Tor gebracht haben!

"Ja, ich wusste, was meine Stärke ist. Bei mir war es das Kopfballspiel. Ich habe gewusst, dass ich da keine Fehler mache. Ich war immer ein robuster und aggressiver Spieler. Ich habe auf mein Kopfballspiel und mein Zweikampfverhalten Wert gelegt." Vragel da Silva jubelt im August 2001 mit Tomislav Piplica über einen 3:2-Sieg im Berliner Olympiastadion. Da Silva traf mit dem Kopf. Bildrechte: IMAGO

Wie beurteilen Sie die bisherige Saisonvorbereitung mit einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen?

"Ich bin nicht der Typ, der jedes Testspiel gewinnen muss. Ich habe noch nicht mit meiner gedanklichen ersten Mannschaft gespielt. Alle Jungs sollen die gleiche Chance bekommen. Ich mische die Mannschaft und bewerte die Leidenschaft, die Laufbereitschaft. Von der technischen Qualität haben wir uns verbessert. Wir haben eine gute Vorbereitung hinter uns."

Am Wochenende hat der FCO nach einem 0:0 zur Pause noch mit 1:5 bei Energie Cottbus verloren? Ist der FCE der Staffelfavorit?

"Ja, das denke ich schon. Sie haben sich punktuell verstärkt. Auf dem Papier ist Cottbus absoluter Favorit. Es ist klar, dass Cottbus überlegen ist. Ich denke, Cottbus ist der Überflieger. Aber beim Fußball weiß man nie. Nordhausen ist immer eine Wundertüte. Mit Volkan Uluc haben sie einen guten Trainer geholt. Bedi Buval ist auch sehr gut."

Wie sehr fehlt Ihr Landsmann Marcelo de Freitas Costa dem Neugersdorfer Spiel?

"Es ist immer noch schwer. Wir suchen noch immer einen Ersatz für ihn. Er kann aus 25, 30 Metern mit rechts und links direkt auf das Tor schießen. Deswegen legen wir nun Wert auf zwei Stürmer. Unser Neuzugang Stepan Vachousek kann beim Spielaufbau helfen und einen tödlichen Pass spielen. Jemanden mit den Feinheiten von Marcelo haben wir noch nicht gefunden. Das tut uns ein bisschen weh. Er hat auch im Test am Wochendende aus 25 Metern gegen uns getroffen."

Und auch der bisherige Stammtorwart Franco Flückiger hat den FCO Richtung Burghausen verlassen. Wer wird die neue Nummer eins?

"Das ist ganz klar David Pokorny. Wir haben ihn schon darauf vorbereitet. Er ist bereit dazu, die neue Nummer eins zu werden, auf jeden Fall. Wir haben schon geahnt, dass wir Franco Flückiger nicht halten können." 2016/17: Franco Flückiger hält in der Saison 14-mal die Null (Archiv). Bildrechte: IMAGO

Mit nur 33 Gegentoren stellte Ihr Team die drittbeste Abwehr der Nordost-Staffel? Darauf können Sie schon ein wenig stolz sein, oder?

"Auf jeden Fall. Darauf haben wir viel Wert gelegt. Am dritten Spieltag gab es mit dem 2:5 in Babelsberg eine Klatsche. Da habe ich den Spielern die Augen geöffnet. Wir haben uns hinten und vorn gut organisiert. Wir haben eine absolut klasse Saison gespielt mit den Jungs."

Wo gibt es noch Handlungsbedarf?

"Wir sind gerade dabei, uns zu steigern. Stepan Vachousek hat Erfahrung. Zudem haben wir fünf, sechs junge Jungs geholt, die gut ausgebildet sind. Wir versuchen, sie nach vorne zu bringen. Und sie sollen natürlich auch uns helfen."

Gibt es momentan Probespieler in Neugersdorf?

"Nein. Jetzt gibt es keine mehr. Wir sind sehr offen für Probespieler. Wir wollen allen eine Chance geben, allerdings nur bis zwei Wochen vor Saisonbeginn. Dann muss ich mich voll auf meine Mannschaft konzentrieren. Ein Derby darf man nicht verlieren."

Zählt beim Heimspiel am 30. Juli gegen Budissa Bautzen nur ein Sieg?

"Wir spielen immer auf Sieg. Unser Anspruch ist es, ein Spiel zu gewinnen, vor allem wenn wir zu Hause spielen. Da müssen wir die Hosen anhaben. Ein 2:2 und 3:3 geht zur Not auch noch, aber bloß kein 0:0!"

Sie gehen mit dem FCO in Ihre dritte Saison. 2016 wurden Sie als Liga-Neuling Fünfter (54 Punkte), nun Achter (48 Punkte). Wie lautet jetzt Ihr Saisonziel?

"Unser Saisonziel ist es, den Klassenerhalt zu schaffen. Wir wollen uns mindestens einen Platz verbessern. Mein Wunsch ist es, mindestens auf den Plätzen fünf bis acht zu landen. Ich denke, dass das machbar ist, wenn wir alle zusammenarbeiten." FCO-Cheftrainer Vragel da Silva (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Wie in der vergangenen Saison heißt der letzte FCO-Gegner Energie Cottbus. Vor einem Jahr sagten Sie: "Hoffentlich geht es am letzten Spieltag für Cottbus nicht um den Aufstieg und ich versaue das." Können wir das Zitat so eins zu eins übernehmen?

(Lacht) "Ja, ich habe das schon gesehen. Es ist wirklich so. Mein Hauptwohnsitz ist noch immer in Cottbus. Für Neugersdorf ist es super, wenn es da für Cottbus noch um etwas geht, weil wir dann ein volles Haus haben. Wenn wir das Spiel gewinnen, versaut es für Cottbus alles. Wenn wir verlieren, sind wir unsportlich. Ich hoffe trotzdem, dass es zum Saisonende noch um etwas geht und wir mehr als 1.000 Zuschauer begrüßen dürfen. Wenn Cottbus Staffelsieger werden will, müssen sie das selbst zeigen. Ich glaube, von dieser Angst habe ich mich nun etwas befreit."