Dabei gab es vor der Nachholpartie des 18. Spieltags zunächst schlechte Nachrichten: Pierre Becken und Kevin Schulze fehlten verletzt. Im Albert-Kuntz-Sportpark Nordhausen zeigten sich die Gäste vor 692 Zuschauern von Beginn an besser im Spielaufbau. Glück für die Thüringer: In der 23. Minute schoss Abdulkadir Beyazit aus etwa 15 Metern frei vor dem Tor stehend deutlich vorbei.

Führung durch Elfmeter

Während sich Nordhausen kaum noch aus der eigenen Hälfte befreien konnte, spielte sich Babelsberg eine Chance nach der anderen heraus, nutze sie aber nicht. Denjogue verursachte durch ein Foul in der 41. Minute auch noch einen Elfmeter. Babelsbergs Cubukcu verwandelte sicher.

Das 0:1 zur Pause war für das van Eck-Team schmeichelhaft, fand sogar der Stadionsprecher. Der Gastgeber kam mutiger aus der Kabine, lange hielt der Tatendrang aber nicht an. Babelsberg war immer einen Schritt schneller. In der 55. Minute nutzen die Gäste ein Missverständnis in der Wacker-Abwehr: Lavro Sindik schob völlig frei ins linke Eck zum 0:2 ein.

Drei Jokertore

Nun schlug die Stunde von Nordhausen: In der 69. Minute kam Michel Harrer in die Partie und verwandelte direkt mit der ersten Ballberührung einen Freistoß per Kopf zum 1:2-Anschlusstreffer. Seiner Vorbereitung war es auch zu verdanken, dass der ebenfalls eingewechselte Sailer in der 78. Minute zum Ausgleich traf.

Als Babelsbergs Cepni in der 79. Minute wegen Meckerns die Rote Karte sah, hatte sich die Partie endgültig zugunsten der Thüringer gedreht. Joker Harrer schoss sein Team kurz vor Schluss mit einem Knaller aus 15 Metern noch zum hart erkämpften zehnten Saisonsieg.

Bereits am Samstag (13.30 Uhr) müssen die Thüringer erneut in der Liga ran und empfangen den VfB Auerbach, der am Mittwoch sein Nachholspiel mit 2:1 gegen Neustrelitz gewann.

Das sagten die Trainer:

Cem Efe (Babelsberg): Wir haben erneut die Punkte in Nordhausen liegen gelassen. Wir haben gut begonnen und hätten vor der Pause schon alles klar machen müssen. Dann haben wir die Führung verwaltet und Wacker stark gemacht. Wir hätten hier nicht verlieren dürfen. Ich bin sehr enttäuscht.

René van Eck (Nordhausen): Nach dem Sieg am Sonntag dachte ich, wir haben Selbstvertrauen, aber wir haben uns selbst Probleme gemacht mit unserem schlechtem Spiel. Babelsberg war die bisher beste Mannschaft hier. Nach dem 0:2 habe ich überlegt, was ich machen kann und dachte, mit Toni Sailer und Michel Harrer für mehr Power zu sorgen. Keine Ahnung, ob der Sieg verdient war, am Ende hatten wir drei Tore und die zwei. Also müssen wir besser gewesen sein.

agri