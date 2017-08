Für die Nordhäuser war es erst das zweite Punktspiel im laufenden Betrieb, da die Begegnung beim BFC Dynamo am kommenden Mittwoch steigt. Nach dem enttäuschenden 1:1 zum Auftakt gegen Aufsteiger Germania Halberstadt war Wacker-Trainer Volkan Uluc nicht begeistert. Deshalb nahm er in der Startelf zwei Veränderungen vor: Für Tim Häußler spielte Mounir Chaftar und Nils Pichinot ersetzte Daniel Hägler.

Nordhausen begann sehr stürmisch. Ciahn Ucar setzte sich gleich in Szene, schoss jedoch knapp über den Berliner Kasten. Beim zweiten Versuch war BAK-Schlussmann Jakub Jakubov auf dem Posten. Von den Berlinern war bis dato nichts zu sehen. Nach zehn Minuten starteten sie ihren ersten Vorstoß über Felix Brügmann, der sich letztendlich nicht durchsetzen konnte. Den Takt gaben weiterhin die Wacker-Spieler vor, die nach einer Viertelstunde verdient in Führung gingen. Nach einem traumhaften Angriff über Häußler und Kevin Schulze stand der Ex-Jenaer Bedi Buval bereit und köpfte zum 1:0 ein.

Die Gastgeber zelebrierten nun weiter den Vorwärtsgang, während die Hauptstädter immer nervöser wurden. Allerdings hatte der BAK Glück, dass die Nordhäuser nicht konsequent ihre Chancen nutzten. Die wohl dickste Möglichkeit zum 2:0 ergab sich in der 35. Minute, als eine Flanke Florian Esdorf erreichte. Der Innenverteidiger war mit nach vorn geeilt, köpfte allerdings haarscharf am BAK-Gebälk vorbei. Mit 1:0 für Wacker ging es in die Kabinen.

Nach der Pause sahen die 654 Zuschauer weiterhin ein Spiel in eine Richtung. Folglich erhöhten die Nordhäuser in der 59. Minute auf 2:0. Mittelfeldmann Tobias Becker war der Vollstrecker und bezwang Berlins Keeper Jakubov mit einem scharfen Schuss ins rechte Eck. Das machte Appetit auf mehr. Fünf Minuten später durfte sich auch Nils Pichinot in die Torschützenliste eintragen und erzielte aus zentraler Position das 3:0.



Jetzt kam es heftig für die Hauptstädter, die sich kaum aufbäumten. Nach glatt 75 Minuten wagten sie den ersten Torschuss in der zweiten Hälfte, aber Enes Küc fand in Wacker-Torhüter Kevin Rauhut seinen Meister. Dann gab es doch noch so etwas wie Gleichstand. Berlins Orhan Yildirim (79.) und Nordhausens Cihan Ucar (85.) sahen jeweils nach einem taktischen Foul die Ampelkarte. Damit ist Ucar im wichtigen Spiel beim BFC Dynamo nur Zuschauer.