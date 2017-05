Uluc änderte das Team im Vergleich zum 1:1 gegen den Berliner AK nur auf einer Position. Kevin Schulze kehrte nach überstandener Verletzung in die Abwehr zurück, dafür nahm der leicht angeschlagene Yannick Günzel auf der Bank Platz. Lucas Scholl schaffte es indes noch nicht einmal in den Kader. Der 20-Jährige, der vor zwei Jahren unter Pep Guardiola am Profikader des FC Bayern München schnupperte, spielt unter Uluc (noch) keine Rolle.

Schwach gestartet - stark gesteigert

Kevin Rauhut erlebte unruhige Startminuten. (Archivbild) Bildrechte: IMAGO Uluc hatte vor dem Spiel an die Mentalität seiner Jungs appelliert, doch von Mut und Selbstvertrauen war in der Anfangsphase wenig zu sehen. Nordhausen begann extrem nervös und fahrig. Schulze leistete sich schon in der ersten Minute einen kapitalen Schnitzer, den Dennis Srbeny aber nicht zur frühen BFC-Führung nutzen konnte. Es dauerte fast 15 Minuten ehe sich die Gastgeber fingen und das Zepter übernahmen. Das erste Achtungszeichen sendete Daniel Hägler mit einem Schuss aus 20 Metern, der das Tor verfehlte (14.). Wenige Augenblicke später stand der Stürmer erneut im Blickpunkt. Diesmal startete er nach einem Pass von Marco Sailer durch, verlor aber das Tempo und wurde im Strafraum gestellt. Der BFC lauerte nur noch auf Konter und konnte sich nur selten aus der einigen Hälfte befreien.

Peßolats Kopfball ins Glück

Torschütze Matthias Peßolat (l) wird von seinen Teamkollegen geherzt (Archivbild). Bildrechte: Matthias Koch Die Platzhirsche drängten auf die Führung und näherten sich der Führung an. In der 36. Minute lag das 1:0 dann so stark wie nie zuvor in der Luft: Michael Harrer, herrlich von Hägler bedient, schoss aber freistehend direkt in die Arme von Bernhard Hendl im Tor der Berliner. Im Gegenzug glänzte auch Wacker-Schlussmann Kevin Rauhut, der einen Schuss von Kai Pröger aus dem Eck holte (38.). Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Matthias Peßolat die umjubelte 1:0-Führung. Nach einer Hägler-Ecke flog der Mittelfeldmann heran und köpfte unhaltbar ins Eck.

Peßolat verpasst Entscheidung

Die Berliner - übrigens vom Ex-Rostocker Rene Rydlewicz trainiert - kamen aggressiver aus der Kabine zurück. Sie griffen deutlich früher an und versuchten so, dass Tor der Gastgeber in Gefahr zu bringen. Die Wacker-Abwehr um Kopfball-Ungeheuer Petar Lela hielt den Laden aber dicht und ließ nichts anbrennen. Zumal die Berliner, die nur mit zwei Wechselspielern fürs Feld angreist waren, im Laufe der Zeit müde wurden und kam noch offensive Akzente setzen konnten. Nordhausen machte nicht mehr als nötig und hatte in der 65. Minute die dicke Chance zum 2:0. Peßolat stand nach einer Ecke auf den zweiten Pfosten sträflich frei, schob den Ball aber aus zwei Metern haarscharf am Tor vorbei.

Ausgleich kurz vor Ultimo

Kevin Schulze - hier im Duell gegen Lok Leipzig - schied verletzt aus. (Archivbild) Bildrechte: WORBSER-Sportfotografie Statt der Entscheidung musste Wacker zittern, denn die Gäste mobilisierten alle Kräfte und kamen in der Schlussphase tatsächlich noch zum Ausgleich. Nach einem Angriff über die linke Seite drang Deniz Citlak in den Strafraum ein und ließ Rauhut keine Abwehrchance. Wacker-Verteidiger Schulze hatte sich kurz vor dem Tor verletzt, lag am Boden und konnte nicht eingreifen. Der BFC wollte jetzt den Sieg und setzte die Gastgeber unter Druck. Einzig Keeper Rauhut war es zu verdanken, dass am Ende ein Punkte heraussprang. Er hielt in der Schlussminute zweimal glänzend.

Kader wird schmelzen

Einige Nordhäuser werden keine Zukunft in Nordhausen haben. Uluc kündigte in einem Interview "Abspeckungen" an. Momentan umfasst der Kader 30 Spieler. "Ich habe gerne einen kleineren Kader. Mit 20 Feldspielern und drei Torhütern habe ich gute Erfahrungen gemacht und dann kann ich ja bei Wacker noch auf eine gute U23-Mannschaft zurückgreifen", sagte der neue Coach.

Das sagten die Trainer:

Folgt in Kürze

sst/os