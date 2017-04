Die 1.722 Zuschauer im Albert-Kuntz-Sportpark sahen eine unterhaltsame erste Spielhälfte, in der Wacker den besseren Start hinlegte. Michél Harrer eroberte die Kugel und passte auf Zvonimir Kovac, der zum frühen 1:0 traf (4.). In der Folge zog sich Nordhausen zu sehr zurück und überließ Jena die Initiative. So war es nur eine Frage der Zeit, bis eine eingespielte FCC-Auswahl zu hochkarätigen Möglichkeiten kam.