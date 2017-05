Nach zuletzt stabileren Leistungen unter Neu-Trainer Volkan Uluc, zeigten sich die Thüringer auch heute in guter Form und versuchten von Anfang an die Gäste aus der Hauptstadt unter Druck zu setzen. Jedoch versteckten sich die Gäste keineswegs und konnten die erste Chance der Partie markieren.

Torjubel bei Tino Semmer (Nordhausen) nach dem verdienten 1:0 (26.). Bildrechte: Karina Hessland-Wissel

In den darauffolgenden Spielminuten kontrollierte der FSV weitestgehend das Spielgeschehen und kam zu aussichtsreichen Chancen durch David Schloffer und Kauffmann. Jedoch fehlte im Abschluss die letzte Präzision, um die Hertha-Abwehr zu überlisten. Das kritische Nordhäuser Publikum war von der Vorstellung seiner Kicker angetan und spendete Szenenapplaus. Angestachelt davon gingen die FSV-Kicker in Führung. Der agile Kauffmann legte auf den gestarteten Tino Semmer ab. Dieser zog halbrechts in den Strafraum und netzte zur verdienten 1:0-Führung ein (26.). Auch danach zeigten die Mannen von Volkan Uluc die frischere Leistung, trotz der nun sechsten englischen Woche, und konnten kurz vor der zweiten Halbzeit das nächste Tor nachlegen. Nach einer schönen Hereingabe von der linken Außenbahn, schnappte sich Kauffmann den Ball und zog humorlos und platziert aus ca. 20 Metern ab. Hertha-Keeper Körber war machtlos (43.). So ging es mit einer absolut verdienten 2:0-Halbzeitführung in die Kabine.