Gegen die Nordhäuser sahen die Leipziger immer gut aus. In den bisherigen drei Regionalliga-Spielen gab es stets einen Sieg, zuletzt ein 2:1 in Probstheida. Diesmal sah FCL-Coach Heiko Scholz sein Team als "krassen Außenseiter". Und er sollte Recht behalten. Allerdings präsentierten sich die Lok-Spieler in der Anfangsphase sehr ansprechend. Die Gäste gaben die Pace vor, waren energischer und erarbeiteten sich Möglichkeiten. Erst schoss Daniel Becker knapp rechts vorbei, wenig später strich ein Ball von Djamal Ziane über das Nordhäuser Gehäuse.



Die Hausherren dagegen waren einige Zeit in der Findungsphase, hatten sich aber nach 20 Minuten gefangen und wurden mobiler. Nun wurde es eine ausgeglichene Partie – und Lok-Keeper Benjamin Kirsten musste zum ersten Mal ernsthaft eingreifen. Nach einem abgeblockten Ball von Nils Pichinot kam Daniel Hägler zum Schuss und zwang den 29-jährigen Schlussmann zu einer Glanzparade. Das war schon ein ordentliches Pfund. Danach plätscherte die Partie leicht dahin, einen hatte Lok kurz vor der Pause allerdings noch auf Lager. Nach einem Schnitzer in der Nordhäuser Abwehr kam die Kugel zu Ziane, der aber zu überrascht war und das Leder nicht verwerten konnte.

Lok-Spieler Christian Hanne im Duell mit Nordhausens Matthias Peßolat. Bildrechte: WORBSER-Sportfotografie