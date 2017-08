Nach nur fünf Punkten aus vier Spielen war klar, dass der Druck des Siegens bei den Gastgebern lag. Und nach zehn Abtastminuten legten die Nordhäuser auch los wie die Feuerwehr, berannten das Tor der "Loksche" und erspielten sich in der ersten Halbzeit genügend Chancen, um die Partie vorzuentscheiden. Doch wie schon vergangenes Wochenende in Berlin belohnte sich das Uluc-Team nicht. In der 19. Minute trat Lucas Scholl einen Freistoß aus 25 Metern, ein Leipziger konnte gerade noch per Kopf zur Wecke klären. Fünf Minuten später schickte Bedi Buval den superschnellen You Lance Mickels, der bereits Keeper Benjamin Kirsten ausgespielt hatte, um dann doch noch von Robert Berger geblockt zu werden.

Lok meist einen Schritt zu spät, wie hier Maurer gegen Kauffmann. Bildrechte: Karina Hessland