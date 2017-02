Nordhausen zu ungenau - Schönberg abgezockt

Nordhausen-Trainer René van Eck verblüffte in seinem ersten Heimspiel die Zuschauer und bot eine auf vier Positionen veränderte Startelf, zur Vorwoche bei RBL II, auf. Auch der talentierte Lucas Scholl musste sich erst einmal mit dem Platz auf der Bank anfreunden.

FSV-Trainer Rene van Eck (Nordhausen) erlebte einen katastrophalen Start in seine Heimpremiere. Bildrechte: IMAGO Die Partie begann katastrophal für den Gastgeber aus Thüringen. Nach einem Abstimmungsfehler in der eigenen Abwehr landete der Ball bei dem Schönberger-Goalgetter Marcus Steinwarth. Dieser umkurvte den FSV-Torwart Kevin Rauhut und schob locker zur Führung ein (2.).

Man merkte den Thüringern an, dass durch die vielen Umstellungen in der Startelf ein wenig die Spielordnung fehlte. So versuchten die Gastgeber in den darauffolgenden Spielminuten mit stürmischen Angriffen den Ausgleich zu erzwingen. Jedoch fehlte die nötige Präzision, um die Abwehr der Gäste zu überlisten. Die Schönberger ruhten sich keinesfalls auf ihrer Führung aus und versuchten gezielt Nadelstiche zu setzen.

Die Nordhausener wurden nun etwas sicherer und versuchten über die Außenbahnen zu agieren. Murat Bildirici setzte sich rechts klasse durch und flankte auf den im Strafraum lauernden Ugur Albayrak. Dieser verpasste hauchdünn und vergab die bis dato beste Chance für den FSV. Vor der Halbzeit schlugen die Gäste noch einmal eiskalt zu und sorgten für den 0:2-Halbzeitstand. Nach einem FSV-Ballverlust bekam Lucas Scherff den Ball und dribbelte sich von links in den Strafraum. Der Abschluss stellte dann kein Problem mehr dar(34.).

Wacker mit frischem Schwung - Schönberg zu passiv

Nils Pichinot (Nordhausen) sorgte nach seiner Einwechslung sofort für frischen Wind und erzielte das wichtige 1:2 (47.). Bildrechte: IMAGO Nach der Halbzeitpause reagierte René van Eck sofort und nahm einen Doppelwechsel vor. Nils Pichinot und Michel Harrer kamen neu in das Spiel. Der Nordhausener Top-Scorer Pichinot ließ sich nicht lange bitten und erzielte das schnelle 1:2 für Nordhausen (47.). Bildirici setzte sich auf der linken Außenbahn durch und flankte in den Strafraum. Dort stand Pichinot goldrichtig und musste nur noch einschieben.

Die Gastgeber spielten sich von nun an in einen wahren Rausch und legte sofort nach. Einen aus 40 Metern getretenen Freistoß von Bildirici erreichte Nestor Djengoue, der zum Ausgleich einköpfte (56.). Das offensive Dreieck um Bildirici, Harrer und Pichinot sorgte für frischen Wind. Die Nordhausener waren nun plötzlich das bestimmende Team. Bildirici bekam in der 66. Spielminute einen Freistoß in 20 Meter Torentfernung zugesprochen. Viele Wacker-Zuschauer hatten schon den Torschrei auf den Lippen. Der Freistoß streifte nur knapp am Kasten von Schönberg-Torwart Jörg Hahnel vorbei.

Die letzte Viertelstunde der Begegnung mussten die Schönberger zu zehnt überstehen. Lukas Scherff bekam nach einem erneutem Foulspiel die gelb-rote Ampelkarte gezeigt (76.). Die Mannen von René van Eck setzten noch einmal Alles auf Sieg und bekamen einen Elfmeter zugesprochen. Der gefoulte Bildirici führte selbst aus und traf zum viel umjubelten 3:2-Siegtreffer.

Damit belohnte sich die Gastgeber für eine extrem starke zweite Halbzeit und tüteten den zweiten Sieg in Folge ein.

Das sagten die Trainer:

Axel Rietentiet (Schönberg): "Glückwunsch an Wacker. Wir haben uns stark präsentiert und dann um den Lohn gebracht. Mein Kollege hat klug gewechselt und wir haben krasse individuelle Fehler gemacht. Der 11-Meter war unstrittig. Es ist eine bittere Niederlage."

René van Eck (Nordhausen): "Wir haben gewusst, dass wir auf einen kompakten Gegner treffen. In der Pause dachte ich, meine Mannschaft ist schon beim Karneval. Ich hatte einen 200er Puls und habe klare Worte gebraucht in der Kabine. Mit Pichinot und Harrer hatten wir dann mehr Power und das Team hat Moral bewiesen. Ob der Sieg verdient ist oder nicht ist mir egal. Bei einer Niederlage hätten wir Samstag und Sonntag je zweimal trainiert. So haben die Jungs jetzt frei."