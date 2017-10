Nach dem Wechsel drückte Wacker weiter. Es gab phasenweise Chancen im Minutentakt. Lucas Scholl scheiterte in der 52. Minute nur knapp, als sein Schuss das Berliner Tor nur haarscharf verfehlte. Doch statt wieder in Führung zu gehen, erwiesen sich die Viktorianer in der 61. Minute als erneut höchsteffizient. So brachte Daniel Schulz nach einem Gegenstoß die Gäste per Kopfballtreffer mit 2:1 in Front. Die Hauptstädter zogen sich danach zurück und lauerten auf weitere Konter. Wacker blieb zwar bemüht, doch die Zielstrebigkeit und Präzision fehlte. Zudem kam Pech dazu, als der kurz zuvor eingewechselte Benjamin Kauffmann in der 80. Minute nur die Querlatte traf. So blieb es bei der ärgerlichen Niederlage für die Nordhäuser.