Wacker Nordhausen kann mit einem Dreier am Mittwoch den Abstand auf die Tabellenspitze verkürzen. Die Thüringer treten ab 19 Uhr im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark zur Nachholpartie des zweiten Spieltages beim BFC Dynamo an. Vor einem Jahr hatte Nordhausen noch mit 0:3 in Berlin verloren. Jetzt könnte ein packendes Duell auf Augenhöhe werden. Wacker überzeugte jüngst mit einem 3:0 gegen den Berliner AK. Volkan Uluc erklärte: