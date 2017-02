Wacker-Präsident Nico Kleofas hat in einem Interview auf der Vereinswebseite die Stadt Nordhausen kritisiert. Über die geplante Modernisierung des Stadions sagte er: "Wir haben wieder zwei Jahre verloren und die Bälle werden sich zwischen Stadt und Kommunalaufsicht hin und her gespielt. Ich habe das Gefühl, die Anträge werden von der Stadt so gestellt, dass die Kommunalaufsicht sie ablehnen muss." Er ergänzte: "Mein Gefühl sagt mir, dass Wacker nicht wirklich gewollt ist." Der Albert-Kuntz-Sportpark soll für einen möglichen Aufstieg in die 3. Liga flottgemacht werden. 8.088 Zuschauer fasst das Stadion derzeit.

Wacker-Präsident Nico Kleofas Bildrechte: IMAGO