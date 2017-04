Wer steigt in diesem Jahr aus der Regionalliga in den Profifußball auf? Die Entscheidung über den Aufstieg fällt in den für den 28. und 31. Mai geplanten Relegationsspielen. Eine kleine Vorentscheidung über die Schwere gibt es bereits an diesem Sonnabend, 8. April. Gegen 14.52 Uhr, in der Halbzeitpause der Südwest-Partie Astoria Walldorf gegen Waldhof Mannheim werden die Spielpaarungen ausgelost (der SWR überträgt live).

Nach aktuellem Stand sind in dem Lostopf, aus dem Hochspringerin Marie-Laurence Jungfleisch dann die Begegnungen zieht neben Nordost-Regionalligist Carl Zeiss Jena auch Nord-Vertreter SV Meppen, Süd-Regionalligist Unterhaching, West-Spitzenreiter Viktoria Köln und die beiden Südwest-Klubs Waldhof Mannheim und SV Elversberg.

Die beste Chance, die Relegation tatsächlich spielen zu dürfen, hat Nord-Regionalligist SV Meppen. Der frühere Zweitligist kann die Qualifikation schon an diesem Wochenende mit einem Sieg gegen den Tabellensiebten Norderstedt perfekt machen. Weil der Zweitplatzierte Weiche Flensburg im Sommer mit Oberligist Flensburg 08 fusioniert und daher nicht aufsteigen darf, liegt Meppen nur noch theoretisch einholbar an der Spitze.

Ähnlich klar die Situation in der Bayernliga, wo der frühere Bundesligist Unterhaching einsam an der Spitze thront. Die Rand-Münchner, die von zwei Jahren in die Viertklassigkeit abstürzten, liegen acht Spieltage vor Saisonende zwölf Punkte vor Verfolger 1860 II. Mit zweitligaerfahrenen Spielern wie dem früheren Dresdner Jim-Patrick Müller gespickt dürfte Unterhaching schon jetzt einer der Top-Favoriten auf den Aufstieg sein.

Tief im Westen hofft Viktoria Köln 1904 auf den erstmaligen Sprung in den Profifußball - einmalig in Deutschland hätte Köln nach dem FC und Fortuna gleich drei Teams im bezahlten Fußball. In der Regionalliga West sind ebenfalls noch acht Spieltage zu spielen, die Viktoria liegt sechs Zähler vor Verfolger Dortmund II und acht Zähler vor Mönchengladbach II.

Die Südwest-Regionalliga darf wie gehabt zwei Teams in die Relegation entsenden. Und da haben zwei Schwergewichte die besten Chancen auf die Aufstiegsspiele. Die Liga angeführt wird von Ex-Bundesligist Waldhof Mannheim, das sich nach einem Absturz in die Oberliga 2011 nun zurück in den Profifußball will. Bereits im vergangenen Jahr beendete Mannheim die Saison als Südwestmeister, scheiterte damals aber an West-Vertreter Lotte. Aktueller Tabellenzweiter ist die SV Elversberg, die nach dem gescheiterten Aufstieg im vergangenen Jahr gegen Zwickau nun den erneuten Anlauf anpeilt. Für Elversberg spricht, dass die Mannschaft nach dem gescheiterten Aufstieg zusammenblieb und auch Michael Wiesinger, ehemaliger Co-Trainer unter Ottmar Hitzfeld, als Coach gehalten werden konnte. Waldhof führt die Tabelle mit 66 Zählern an, Elversberg hat 62 Punkte. Der TSV Steinbach auf Rang drei folgt mit 55 Punkten, auch Steinbach hat die Drittliga-Lizenz beantragt.

In der Nordoststaffel könnte es nach der jüngsten Schwächephase von Spitzenreiter Carl Zeiss Jena mit zwei Spielen in Folge ohne Sieg noch einmal spannend werden. Verfolger Cottbus, am vergangenen Wochenende 3:1-Sieger gegen Jena, ist bis auf fünf Zähler herangerückt. Acht Spiele stehen in der Liga noch an.



