Der ZFC Meuselwitz ist mit einem 1:0-Sieg in die neue Spielzeit gestartet. Dabei hatten die Thüringer gegen den Aufsteiger VSG Altglienicke lange Zeit ihre Probleme, fanden aber in den Schlussminuten in Person von Pierre le Beau doch noch die Lücke in der gegnerischen Abwehr.

Pierre le Beau. Bildrechte: imago/Picture Point