Dabei gehörten die ersten 20 Minuten dem ZFC, der aber aus vielen Standards kein Kapital schlagen konnte. Einzig bei einem Freistoß von René Weinert in der siebten Minute wurde es gefährlich, als der Ball haarscharf am Pfosten vorbeisegelte. Anders Babelsberg: Lukas Knechtel nutzte in der 26. Minute einen Abwehrbock und traf mit straffem Schuss ins linke Eck. Und Andis Shala stand beim 0:2 in der 35. Minute völlig allein, konnte sich bei seinem Kopfballtor die Ecke aussuchen. Damit war der Widerstand der Meuselwitzer gebrochen. Von diesem Zeitpunkt an gelang dem Weber-Team nahezu nichts mehr.