Meuselwitz brutal effektiv

Doch an diesem Tag hatte der 22-jährige Haag den richtigen Torriecher. In der 18. Minute schloss er einen Lehrbuch-Konter mit dem Führungstreffer ab. Nach einem Abschlag vom eigenen Tor legte Francedsco Lubsch auf Janik Mäder ab, der sah Haag starten und spielte herrlich in die Tiefe. Der wieselflinke Haag lief allein auf BAK-Keeper Jakubov zu und schloss clever ab (18.). Die Führung spielte dem ZFC natürlich die Karten. Während die Berliner kommen mussten, zog sich der ZFC zurück und verteidigte glänzend. Gefährlich wurde es nur nach Distanzschüssen, von denen sich ZFC-Keeper Steven Braunsdorf aber nicht überraschen ließ. Stattdessen überraschte der ZFC mit Kontern par excellence. Mäder startete auf der rechten Seite auf und davon, flankte in den Strafraum, wo Haag angeflogen kam und den Ball mit dem Oberschenkel ins Tor krachte (33.). Zwei Chancen, zwei Tore – effektiver kann man nicht spielen. Yanick Haag war mit drei Toren der Mann des Spiels. (Archivbild) Bildrechte: IMAGO

Bürger lässt es krachen

Nach der Pause hätte Routinier René Weinert den Sack früh zubinden können. Nach einem plumpen Foulspiel an Yves Brinkmann entschied der Referee auf Strafstoß. Weinert lief an, doch Jakubov ahnte die Ecke, tauchte ab und hielt. Manchmal lassen solche Szenen den Spielverlauf kippen. Nicht so am Sonntag. Meuselwitz verteidigte achtsam, ließ außer Fernschüssen, die das Tor meist verfehlten, nichts zu und hatte das Glück des Tüchtigen. Der gerade eingewechselte Luca Bürger sorgte mit einem fulminanten Schuss aus 17 Metern in den Winkel für die Entscheidung (73.). Das Tor setzte bei den Thüringern Kräfte frei. Vor allem einer hatte noch nicht genug: Yanick Haag. Nach einem Konter und Vorlage von Pierre le Beau erzielte der gebürtige Ludwigshafener sein drittes Tor in diesem Spiel. Fünf Minuten vor dem Ende waren die Gäste dem Ehrentreffer ganz nah, doch Braunsdorf rettete artistisch gegen den Schuss von Küc und hielt die Null fest.

sst/fw

Das sagten die Trainer:

Markus Zschiesche (Berlin): "Wir waren spielerisch effektiver, haben aber gegen den leidenschaftlich verteidigenden ZFC zu wenig auf den Platz gebracht. Bei Kontern und Standards haben wir nicht aufgepasst. In der zweiten Halbzeit und besonders nach dem gehaltenen Elfmeter wollten wir den Anschlusstreffer, haben diesen nicht geschafft und jeder probierte es dann zu sehr auf eigene Faust. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, um wieder erfolgreich zu sein."