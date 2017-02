Chancen auf beiden Seiten

Nach ausgeglichenem Beginn hatte Meuselwitz die erste gute Gelegenheit durch Alexander Dartsch (10.), der BAK-Keeper Stephan Flauder zu einer Fußabwehr zwang. Sechs Minuten später hatte Andy Trübenbach eine weitere gute Chance, doch sein Schuss nach einem Konter ging über das Tor. Die favorisierten Berliner versuchten vor allem immer wieder ihren hochgewachsenen Spieler Myroslav Slavov in Szene zu setzen. So auch in der 25. Minute, als dieser den Ball mit der Brust zu Maurice Trapp ablegte und dessen Schuss aus zwölf Metern gerade noch vom Meuselwitzer David Haider Kamm Al-Azzawe geblockt werden konnte. Sonst hatten die zwei Viererketten der Zipsendorfer alles im Griff.

Kaiser schießt knapp vorbei

Die größte Möglichkeit zur Meuselwitzer Führung vergab Daniel Kaiser, als er einen 25-Meter-Flachschuss nur um Zentimeter am Tor vorbeischoss (39.). Auf der Gegenseite musste sich ZFC-Keeper Steven Braunsdorf kurz vor der Pause mächtig strecken, um einen 15-Meter-Hammer von Orhan Yildirim zu klären (43.).

Keeper im Blickpunkt

In der zweiten Hälfte kamen die Gäste in der 49. Minute zu einer weiteren guten Chance durch Slavov, dessen Kopfball von Braunsdorf aber noch mit einer Fußabwehr entschärft wurde. Meuselwitz hielt auch nach der Pause weiter dagegen und versuchte vor allem über Konter zum Erfolg zu kommen. So auch in der 57. Minute als Trübenabch seinen Stürmerkollegen Rufat Dadshov bediente und dieser mit einem Lupfer über Keeper Flauder das Tor nur knapp verfehlte.

Stephan schockt Meuselwitz

In einer Phase, wo Meuselwitzer immer mutiger wurde und die Führung durchaus in der Luft lag, schlug Berlin eiskalt zu. So kam der Ball nach einem verlängerten Einwurf zu Kevin Stephan, der die Kugel aus zwölf Metern versenkte (65.). Im Anschluss zog sich Berlin etwas zurück und verwaltete das knappe Ergebnis. Die Gastgeber steckten nicht auf, warfen in einer spannenden Schlussphase, in der es hin und her ging, noch einmal alles nach vorn, doch am Ende reichte es nicht mehr für den ersehnten Ausgleich.

Das sagten die Trainer:



Jörg Goslar (BAK): "Nach der verlängerten Winterpause, der guten ZFC-Serie mit drei Siegen, standen wir heute hier vor einer schweren Aufgabe. Zunächst konnten wir unsere Chance bei Kontern nicht nutzen, sahen diesbezüglich in der zweiten Halbzeit besser aus. Nach einer soliden Leistung nehmen wir dieses 1:0 sehr gern mit."