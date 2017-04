Fußball | Regionalliga Meuselwitz siegt zum Auftakt der "Heimspiel-Wochen"

31. Spieltag

Der ZFC Meuselwitz hat am Sonnabend mit 2:0 gegen den BFC Dynamo gewonnen. Die Zipsendorfer hatten einen starken Torwart, der überraschend in die Startelf gerückt war. Zudem bewies ZFC-Trainer Heiko Weber ein glückliches Händchen. Im sechsten Aufeinandertreffen in der Regionalliga gab es den ersten ZFC-Sieg gegen den BFC. Für Meuselwitz war es der Auftakt in die "Heimspiel-Wochen". Von den vier verbleibenden Spielen tritt der ZFC noch dreimal zu Hause an.