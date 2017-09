Jubel bei Chemie nach dem 0:1 von Daniel Heinze. Bildrechte: BSG Chemie Leipzig/Christian Donner

Der ZFC hatte zunächst Probleme mit den weit aufgerückten Chemikern, die sehr offensiv und mit aggressivem Pressing ins Spiel gingen. Chemie-Trainer Dietmar Demuth und die rund 800 mitgereisten Leipziger Fans unter den 1.987 Zuschauern konnten sich sogar über die Chemie-Führung freuen: Nach schnellem Konter und schönem Doppelpass mit Florian Schmidt traf Daniel Heinze aus 16 Metern (16.). Heinze knüpfte damit an seinen letzten Auftritt in Meuselwitz an: Mit dem damaligen FC Sachsen gastierte Heinze zuletzt 2008 auf der Glaserkuppe. Beim damaligen 2:0-Sieg steuerte er einen Treffer bei.



An diesem September-Sonntag sollte es aber kein 2:0 für Leipzig geben. Chemie nutzte seine Überlegenheit der Anfangsminuten nicht, Rintaro Yajima (25.) und Alexander Rodriugez-Schwarz (30.) ließen weitere Möglichkeiten liegen. Zudem fand Meuselwitz ab Mitte der ersten Halbzeit besser ins Spiel, konnte mit schnellen Angriffen die Defizite in der Chemie-Abwehr offenlegen. Nach pomadigem Beginn kam der ZFC nun auch zu Chancen. Bei der ersten guten ZFC-Möglichkeit konnte Chemie-Keeper Julien Latendresse-Levesque noch einen Kopfball von Felix Müller gedankenschnell parieren (34.) Nach der ersten Meuselwitzer Ecke traf aber Francesco Lubsch zum 1:1 - am kurzen Pfosten köpfte er in die kurze Ecke (38.).