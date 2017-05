Klare Überlegenheit des ZFC vor der Pause

Schönbergs Torwart-Routinier Jörg Hahnel ließ sich nicht überwinden (Archivbild).

Vor der Pause war es eine Partie mit klarer Struktur: Meuselwitz attackierte und ließ den Gegner kaum zur Entfaltung kommen. Was fehlte war eigentlich nur der Punch vor dem Tor. Beispiele? Trübenbachs 22-Schuss flog knapp über das linke Eck des vom Ex-Auer Hahnel gehüteten Schöneberger Kastens (10.). Dreizehn Minuten später entschied der Routinier wieder das Duell gegen Trübenbach: Dessen Schuss von rechts könnte Hahnel aus dem linken Eck ins Toraus lenken. Wieziks Kopfball nach einer Ecke ging drüber (24.), bei Le Beaus Kopfball war Hahnel auf dem Posten (30.). Die Gastgeber fingen die Angriffe der Mecklenburger immer wieder früh genug ab. So musste der Wind zur Hilfe kommen: So landete eine Weggen-Ecke auf dem Tornetz (36.). Kurz danach musste Mäder in höchster Not gegen Schönbergs Torjäger Haufe einen Schönberger Konter unterbinden (37.). Viel mehr gab es von den Gästen offensiv nicht zu begutachten.

Schönbergs Offensivbemühungen führen schnell zum Erfolg

Auch ein Kopfball von Pierre Le Beau brachte nicht mehr den Ausgleich (Archivbild).

Das änderte sich mit dem Wiederanpfiff zumindest ein wenig. Die erste Gelegenheit allerdings besaßen die Zipsendorfer, bei denen Albert nach einem schnellen Angriff in der Mitte Dartsch nur knapp verfehlte (49.). Haufes Kopfball in der Rückgabe war die erste Offensivaktion des FC Schönberg nach der Pause. Und die nächste saß: Weggen fand Angreifer Dippert, der zentral vor dem Tor neben den linken Pfosten ins Netz traf (60.). Das 0:1 war angesichts des Spielverlaufs durchaus erstaunlich, die Gästen hatten den ZFC aber regelrecht eingeschläfert. Danach war beim Team von Heiko Weber eine Viertelstunde lang "der Stecker gezogen". Nach einem Kaiser-Freistoß in den Rücken der Abwehr konnte ZFC-Verteidiger Le Beau wuchtig köpfen, aber Hahnel rettet mit einem Blitzreflex die Führung (76.). In der Folge versuchten es die Gastgeber wieder entschlossener, ließen bei der Aufholjagd aber zunehmen Präzision vermissen. Deshalb war der Sieg der Schönberger am Ende sogar relativ ungefährdet. Insgesamt dennoch eine unnötige Niederlage für den ZFC Meuselwitz.

Das sagten die Trainer:

Axel Rietentiet (FC Schönberg): "Heute gab es nur ein ereignisarmes Spiel zu sehen. In der ersten Hälfte lief, wie später auch in der 2. Halbzeit, nicht viel. Aber wir erzielten das eine Tor, das wir brauchten. Das unser Abwehr gut ist, hat sich bestimmt auch bis Meuselwitz herum gesprochen. Viele Mannschaften unterschätzen uns, weil wir uns aus der Regionalliga abmelden."

Heiko Weber (ZFC Meuselwitz): "Die ZFC-Spieler haben es nicht verstanden, dass Schönberg befreit aufspielen kann, weil sie sich auflösen. Wir haben heute verdient verloren, da wir in der 2. Halbzeit keinen Druck mehr aufbauen konnten und die Zweikämpfe verloren haben. Wir haben in der Rückrunde bisher 20 Punkte erreicht, aber jetzt am Saisonende werden unsere Spieler oft durch Spielerberater bzw. Wechselgedanken abgelenkt."