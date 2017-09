Auch nach einer Viertelstunde brannte es vor dem Meuselwitzer Gehäuse. Diesmal landete ein Kopfball von Johann Weiß auf dem Tor. Und weiter ging es in Richtung ZFC-Tor. Nach 19 Minuten musste der Meuselwitzer Felix Müller bei einem Schuss von Tony Schmidt vor der Torlinie klären. Erst nach 25 Minuten kamen die Gastgeber besser ins Spiel, das nun ausgeglichen war. René Weinert sorgte mit einem Freistoß, der Ball ging knapp über den rechten Winkel, erstmals für Gefahr. Dann schenkten sich die Gäste beinahe selbst einen ein. Keeper Maik Ebersbach legte quer, Janik Mäder spritzte dazwischen, brachte dann aus spitzem Winkel den Ball aber nicht am Schlussmann vorbei (32.). Kurz vor dem Pausenpfiff jagte dann der Meuselwitzer Fabian Stenzel den Ball aus 17 Metern über den Balken.

Auch nach dem Wechsel wirkten die Gäste zielstrebiger. Tony Schmidt hatte nach 50 Minuten die nächste gute Chance, scheiterte aber aus spitzem Winkel an Braunsdorf. Und es blieb hektisch, wobei Meuselwitz im Spiel nach vorn einfach nichts gelingen wollte. Dann musste Bautzens Tobias Heppner nach einem heftigen Einsteigen an der Mittellinie gegen Francesco Lubsch mit Rot vom Platz (68.). Symptomatisch aber für das Spiel des ZFC: Janik Mäder brachte in der 80. Minute eine Eingabe in die Mitte, der Ball flog über Keeper Ebersbach und den Meuselwitzer Jon Mogge. Auch Yanick Haag hatte noch zwei halbgare Chancen. Dann ging es auf Bautzner Seite schnell: Ebersbach schlug den Ball auf Schmidt, der passte weiter auf Gehrmann, der flach den Ball an Keeper Braunsdorf vorbei in die Maschen hämmerte.