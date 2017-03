Bildrechte: Christoph Keil

In der ersten Halbzeit zeigten vor allem die Abwehrreihen eine gute Leistung. In der Folge wogte das Spiel zwar oft hin und her, doch gefährliche Torszenen waren eher Mangelware. Der ZFC Meuselwitz zeigte sich in den ersten zwanzig Minuten offensivfreudiger. Doch bis auf eine "gefährliche" Ecke in der 15. Minute kam dabei nicht viel heraus. Kevin Rauhut entschärfte den Ball mit den Fäusten. Danach bestimmte Nordhausen mehr das Spiel. Zwischen der 26. und 29. Minute gab es drei Ecken für Wacker, doch gefährlich wurden diese für den ZFC nicht. In der 38. Minute prüfte Yannick Günzel Steven Braunsdorf im ZFC-Tor mit einem Fernschuss aus 16 Metern. Doch auch das brachte Braunsdorf nicht in Bedrängnis.