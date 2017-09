Schon in der achten Minute klingelte es im ZFC-Tor: Der 22-Jährige, der 2006 aus Lüneburg gekommen war, nutzte einen Steilpass und schob unter Keeper Pachulski ein. Die Gastgeber waren da in Unterzahl, weil Weinert verarztet wurde. Danach bemühte sich das Weber-Team um den Ausgleich, aber es fehlten zündende Ideen. Halberstadt konzentrierte sich vor allem auf die Defensive, es gab nur wenige eigene Angriffe. Die waren aber gefährlicher als die Versuche des ZFC. Das 0:2 in der Nachspielzeit der 1. Hälfte verhinderte Le Beau, als er einen Meter vor der Linie rettete. Hübner - wer sonst? - hatte die Kugel nach einer Eingabe von rechts mit der Brust angenommen und von halblinks abgezogen.

Florian Beil (re.) leistete zweimal die Vorarbeit. Bildrechte: Matthias Koch

Wie schon in der ersten Hälfte, ging es auch in der zweiten Hälfte schon gleich wieder rund: Beils Zuspiel von der Grundlinie finalisierte Hübner zum 0:2 (49.). Sechs Minuten später kam Meuselwitz wieder heran. Nach schöner Vorarbeit von Brinkmann über rechts umkurve Mäder den Schlussmann und markierte das 1:2. Aufkommende Hoffnungen auf eine Wende versetzte Hübner dann schnell einen Dämpfer (58.): Wieder leistete Beil die Vorarbeit, wieder vollendete der Angreifer, der bislang in acht Saisonspartien in der Regionalliga zwei Tore erzielte hatte. Twardziks Kopfball an den rechten Pfosten hätte fast alles klar gemacht (65.). Vor 402 Zuschauern - zweitschlechteste Kulisse dieses Duells seit 2004 - gab es zwischen der 70. und 76. Minute noch einmal eine kleine Drangphase der Gastgeber. Danach hätte die Niederlage sogar noch höher ausfallen können. ZFC-Torhüter Pachulski bewahrte seinem Team vor einer weiteren deftigen Heimpleite. Zuletzt waren da ein 1:5 und ein 0:4 dabei. Die Bluechip-Arena ist offenbar ein glänzendes Pflaster für Germania.