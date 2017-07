In dieser Woche hatten Sie Bundesligist RB Leipzig zu Besuch in Ihrem Stadion. Sie haben 0:6 verloren, zu Halbzeit stand es aber noch 0:1. RB-Trainer Hasenhüttl lobte Ihr Team nach dem Spiel für das engagierte Auftreten vor allem in der ersten Hälfte. Wie klingt so ein Lob in Ihren Ohren?

"Wichtiger war, dass wir für den gesamten Tag gelobt wurden. RB hat sich gefreut, dass sie mit viel Beifall empfangen wurden und sich insgesamt wohlgefühlt haben. Das ist ja auch nicht überall in Deutschland so."

Was können Sie sportlich aus so einem Test mitnehmen?

"Dass meine Jungs gesehen haben, was möglich ist. Wie schnell man mit wenig Kontakten Fußball spielen kann. Sie können in ihrer Karriere immer mitnehmen, dass sie mal gegen RB Leipzig gespielt haben."

Was lässt sich davon in die Regionalliga übertragen?

"Dass man gesehen hat, die der heutige Fußball so tickt. Annehmen, spielen, eine neue Position erlaufen. Das ist ja in der Regionalliga nicht anders, nur langsamer. Diese ständige Bewegung, dass man nicht ständig in Zweikämpfen verwickelt ist, ist Anschauungsunterricht. Das war perfekt." Oliver Burke (li., RB Leipzig) am Ball vor Denny Krahl (ZFC Meuselwitz). Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Vor einem Jahr sagte Pierre LeBeau, der Routinier in Ihrem Team, hier im MDR-Sommerinterview: "Erfolgreicher Fußball kann auch dreckig" sein. Damit beschrieb er die defensive Herangehensweise Ihrer Mannschaft in der Saison ganz gut. Wie wird der Fußball sein, den wir in der kommenden Saison von Meuselwitz zu sehen bekommen?

"Mit der viertbesten Abwehr haben wir ein gutes Defensivsystem gehabt, haben uns da enorm stabilisiert. In der Offensive waren wir aber zu ausrechenbar. Die Abwehr soll so bleiben, wir müssen aber torgefährlicher sein. Lieber mal ein 3:2 als ein 1:0. "

Sie hatten gleichzeitig auch den viertschlechtesten Sturm der Regionalliga. Mit Rufat Dadashov, Daniel Kaiser oder Alexander Dartsch haben nun auch noch einige Offensiv-Leistungsträger den Verein verlassen. Wie können Sie das kompensieren?

"Wir wussten, dass andere Vereine mit mehr Geld auf unsere erfolgreichen Spieler aufmerksam werden. Wir versuchen, das mit jungen Leuten zu kompensieren. Wir müssen unser Spiel auf mehrere Spieler verteilen, nicht nur auf zwei Stürmer. Und dann halten wir immer die Augen offen nach Spielern, die lieber in der vierten Liga spielen als in der zweiten auf der Bank zu sitzen." Neuzugang Denny Krahl (Archiv) Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Sie schauen sich noch nach Verstärkungen in der Offensive um?

"Ja, wir haben derzeit 15 Feldspieler und zwei Torhüter. Wir benötigen noch zwei Spieler."

Sie haben acht Spieler verpflichtet, zumeist junge Fußballer. Auf wen freuen sie sich besonders?

"Von der Einsatzbereitschaft her freue ich mich auf jeden Spieler. Das sind alles Spieler, die unbedingt zu uns wollten. Die sind auch nicht nach Leipzig gezogen, sondern wohnen in Meuselwitz. Diese Spieler wollen hier den nächsten Schritt schaffen. Durch die Abmeldung vieler U23-Mannschaften brauchen junge Spieler Vereine, wo sie spielen können. Da sind wir eine sehr gute Adresse."

Wie gelingt es Ihnen, Spieler aus der Nachwuchsarbeit von Schalke und Bremen wie Luca Bürger oder Tom Pachulski nach Meuselwitz zu locken?

"Fleißig beobachten, ein Netzwerk ausnutzen, viele Informationen von anderen Trainern einholen. Und dann hoffe ich, dass ich die Richtigen rauspicke."

Wenn man Ihre Spieler fragen würde, was den Trainer Heiko Weber ausmacht. Was würde da genannt werden?

"Dass wir freudbetont und abwechslungsreich trainieren und kommunizieren. Dass sie auch immer mal wieder von mir überrascht werden. Dass wir insgesamt als Verein eine Art große Familie sind, dass man sich bei uns wohlfühlen kann. Der Leistungsgedanke ist da, die jungen Spieler haben bei mir aber auch den Freiraum, im Kopf an etwas anderes zu denken. Ich bin ein pflegeleichter Trainer. Wenn mir auf dem Platz aber etwas missfällt, dann kann ich aber auch sehr streng werden."

Welche Rolle kann Meuselwitz in der kommenden Saison spielen?

"Wir hatten die vergangenen Jahre nie etwas mit dem Abstieg zu tun. In der vergangenen Rückrunde wären wir Siebter geworden. Wir schauen nun etwas nach oben. Wir wollen auf Platz fünf bis zehn reinkommen." ZFC-Trainer Heiko Weber (Archiv) Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Wer kämpft in der Regionalliga Nordost um den Aufstieg?

"Cottbus. Die trommeln ganz schön. Dann noch der BFC, der sich sehr gut verstärkt hat. Und vielleicht gelingt es Nordhausen anzugreifen."

Wer muss um den Klassenerhalt bangen?

"Alle Mannschaften, die so wie wir, nicht den Profiweg gehen können. Die Vereine, die ihren Spielern eine Ausbildung oder einen Job anbieten müssen, werden es in der Regionalliga immer schwer haben."

Sie haben bereits mit Cottbus, Aue und Jena in der 1. bis 3. Liga gespielt. Welchen Stellenwert hat Ihre aktuelle Station in Meuselwitz?

"Ich hatte über viele Jahre ein gutes Verhältnis zu Vereinspräsident Hubert Wolf. Ich wusste immer, dass mich Hubert Wolf gern als Trainer verpflichten wollte. Als es den Moment gab, wo das möglich war, haben wir uns hingesetzt und abgesprochen, dass wir hier einen kleinen U23-Verein aufbauen. Dass Hubert Wolf wieder mehr Freude am Fußball hat. Das ist uns noch nicht ganz gelungen. Aber wir sind schon gut vorangekommen. Ich würde natürlich gern in der 1. und 2. Liga arbeiten. Aber man muss auch sehen, was möglich ist. Der Arbeitsmarkt als Trainer ist brutal."

Wenn Sie einen Wunsch für die kommende Saison hätten: Welcher wäre das?

"Dass wir in die 3. Liga aufsteigen."

Und ganz realistisch? Wann könnte ein Aufstieg drin sein für Meuselwitz?

"In drei bis vier Jahren ist das möglich. Wenn wir ein Aushängeschild werden für junge Spieler, die bereit sind, den Umweg über Meuselwitz zu gehen, können wir das schaffen. Man muss immer Visionen haben. Heidenheim, Großaspach, Sportfreunde Lotte, die haben alle mal ganz klein angefangen. Es schlummert bei Herrn Wolf und mir, dass wir noch mal 3. Liga spielen wollen. 3. Liga wäre ein Traum."

Vielen Dank für das Gespräch.