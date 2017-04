Der Jubelfaktor bei den ZFC-Fans nahm dann schlagartig zu, als Francesco Lubsch einen Angriff über links per Flugkopfball und dem 1:0 vollendete (23.). Torjäger Rufat Dadashov erhöhte im Anschluss beinahe auf 2:0, doch beim Steilpass in die Spitze stand Meuselwitz‘ Nummer zehn im Abseits (28.).

Lok kam erst zum Ende der ersten Halbzeit besser ins Spiel und hatte auch gute Möglichkeiten zum 1:1. Doch weder Wendschuch, der knapp links am Tor vorbeischoss oder Paul Schinke, der nach einem Eckball an den linken Pfosten köpfte, nutzten ihre guten Chancen (41./44.). Mit 1:0 ging es in die Pause.