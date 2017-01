Bildrechte: ZFC Meuselwitz e.V.

Für Mittelfeld-Ass Fabian Raithel vom ZFC Meuselwitz ist die Saison gelaufen. Der Mittelfeldspieler hat sich im Spiel gegen die Reserve von Eintracht Braunschweig das vordere Kreuzband gerissen.



Der 21-Jährige soll noch in dieser Woche operiert werden, teilte der Regionalligist am Montag mit. Damit fällt Raithel rund ein halbes Jahr aus. "Zunächst wünschen wir Fabian beste Genesung. Das ist das Wichtigste. In der Form der letzten Wochen wird er uns natürlich fehlen und es wird schwer werden, dies zu kompensieren“, erklärte ZFC-Trainer Heiko Weber.