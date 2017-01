Das Turnier wurde am Freitagabend in der Bautzener Mehrzweckhalle "Am Schützenplatz" ausgetragen. Neben den beiden Regionalligisten aus der Region nahmen auch Oberligist Bischofswerdaer FV, die beiden Sachsenligisten Stahl Riesa und Einheit Kamenz sowie der SV Gnaschwitz-Doberschau (Kreisoberliga Westlausitz) als Gewinner des SZ-Turniers am 27. Dezember Teil.