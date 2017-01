An dem Turnier in der mit 1.200 Zuschauer gefüllten Erfurter Rieth-Sporthalle nahmen neben dem Gastgeber auch die Thüringer Regionalligisten Carl Zeiss Jena, Wacker Nordhausen und ZFC Meuselwitz, Rot-Weiß Oberhausen (Regionalliga West), der FC An der Fahner Höhe (Thüringenliga), der FC Union Mühlhausen (Landesklasse Thüringen) und der FC Prishtina aus dem Kosovo teil.



Die Vorrunde war nur für die Statistik relevant, da sich alle Teams für die Viertelfinals qualifizierten. Dort setzte sich der ZFC deutlich gegen Mühlhausen durch (6:1), während RWE knapp gegen RWO triumphieren konnte (2:1). Prishtina (gegen An der Fahner Höhe) und Jena (gegen Nordhausen) mussten jeweils ins Neun-Meter-Schießen, wo die beiden Teams siegreich waren.



In den Halbfinals gewannen die zwei Thüringer Platzhirsche jeweils ihre Partien, so dass es im Finale zum ewig jungen Derby RWE gegen FCC kam - wie übrigens schon in der Vorrunde, als Erfurt 3:1 gegen Jena siegen konnte. Auch im Finale siegte das Team aus der Landeshauptstadt, allerdings erst im Neun-Meter-Schießen und konnte sich so innerhalb von zwei Tagen zwei Turniertitel sichern.