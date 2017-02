Die Leipzigerinnen legten einen guten Start hin. Nach 17 Minuten lagen die Gäste mit 7:5 in Führung. Doch in der Schlussphase der ersten Hälfte kassierte der HCL mehrere Zeitstrafen und sechs Tore am Stück.

Alexandra Mazzucco (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Doch das junge HCL-Team ließ sich nicht beeindrucken und glich nach der Pause zum 14:14 aus. In der 55. Minute ging die Rentsch-Sieben sogar in Führung (27:26), auch weil Torfrau Katja Kramarczyk in dieser Phase kaum Gegentreffer zuließ. Am Ende hatten die Gastgeberinnen allerdings die besseren Nerven und fuhren den Sieg ein.



Die "Blau-Gelben" hatten als Tabellenletzter der Gruppe B schon vor der Partie keine Möglichkeit mehr auf das Erreichen der nächsten Runde.