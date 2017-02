Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat das All Star Game gegen die Weltauswahl der Bundesliga mit 36:40 (19:17) verloren. Der Europameister musste damit am Freitag vor 7.063 Zuschauern in der ausverkauften Arena Leipzig zugleich eine Niederlage gegen den künftigen Bundestrainer Christian Prokop hinnehmen. Der zuvor als Nachfolger von Dagur Sigurdsson präsentierte Coach vom SC DHfK Leipzig betreute die Stars aus der deutschen Liga gemeinsam mit dem Flensburger Ljubomir Vranjes.

Christian Prokop (li.) mit Dagur Sigurdsson. Bildrechte: IMAGO