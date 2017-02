Die Russinnen legten ein straffes Tempo vor und führten nach sieben Minuten mit 5:1. Ein Grund für THC-Coach Herbert Müller, die erste Auszeit zu nehmen. Es schien das richtige Rezept zu sein, denn nach Treffern von Meike Schmelzer, Manon Houette und Iveta Luzumova waren die Thüringerinnen beim 4:7 (13.) wieder in Reichweite. Astrakhanochka stand dennoch gut in der Abwehr, vorn sorgte die 18-jährige Karina Sabirova für Unruhe in den HCL-Reihen. Dinah Eckerle im Tor des Deutschen Meisters hatte Schwerstarbeit zu leisten, hielt aber mit guten Paraden ihr Team halbwegs im Rennen. Mit 11:17 aus THC-Sicht wurden die Seiten gewechselt.