SC-DHfK-Geschäftsführer Carsten Günther, der seit acht Jahren mit Sponsoren zum Final Four reist, sagte bereits vor der Auslosung: "Es ist ein absoluter Traum, der in Erfüllung geht. Wir freuen uns riesig auf dieses Event." Torhüter Jens Vortmann erklärte: "Das ist eine Riesensache. Eine gewisse Vorfreude ist schon da. Ich kann mit dem Los sehr gut leben."

Die zweite Halbfinal-Partie am 8. April in Hamburg bestreiten in Hamburg die Mannschaften Rhein-Neckar Löwen und SG Flensburg-Handewitt. Einen Tag später findet das Finale um den Pokal statt.