In der Tat: Mit dem 35:30-Sieg in Balingen und einem 23:23 im EHF-Pokal bei Kolding Copenhagen sind die Sachsen-Anhalter gut ins Jahr gestartet. Nun können Kapitän Fabian van Olphen und Co. mit einem stimmgewaltigen Heimspielauftakt rechnen. 5.800 Handballfans haben sich schon eine Karte für das Spiel gesichert. Sollten sie einen Heimsieg sehen, wäre es der siebte in dieser Saison.

Bildrechte: IMAGO