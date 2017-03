Der SC DHfK Leipzig hat seine Erfolgsserie in der Handball-Bundesliga fortgesetzt und den Lauf des abstiegsbedrohten Bergischen HC gestoppt. Die Mannschaft des designierten Bundestrainers Christian Prokop setzte sich am Samstag auswärts in einem allerdings hart umkämpften Spiel mit 26:24 (12:11) durch.