Die Mannschaft von Norman Rentsch hat sich nach der Mannschafts-EM mit einem 24:24 (9:11)-Unentschieden gegen die Bad Wildungen Vipers im Ligabetrieb zurückgemeldet. Gegen die Hessinnen hatte der HCL von Anfang an enorme Probleme mit der aggressiven Spielart der Gastgeberinnen. Vor allem in der ersten Halbzeit ließen sich die Leipzigerinnen zu sehr verunsichern und brachten in der eigenen Offensive zu wenig auf das Parkett.

HCL-Trainer Norman Rentsch zeigte sich besonders in der ersten Halbzeit nicht begeistert von der Leistung seiner Spielerinnen. Bildrechte: IMAGO

In einer von Anfang an intensiv geführten Partie, schenkten sich beide Teams keinen Meter auf dem Parkett. Die Gastgeberinnen erwischten den besseren Start und gingen mit 2:0 in Führung. Die Leipzigerinnen benötigten rund acht Minuten um die eigene Stabilität in der Offensive herzustellen. Für den ersten HCL-Treffer sorgte Saskia Lang (8.). Jedoch wurden in den nächsten Spielminuten einige Hochkaräter vergeben, so dass der Vorsprung von Bad Wildungen nicht verkürzt werden konnte. Erst in der 15. Spielminute gelang es den Messestädterinnen den 3:3-Ausgleich durch Luisa Sturm zu erzielen. Danach gingen die "Vipers" wieder mit zwei Toren in Führung und es entwickelte sich ein ständiges Wechseln der Führung. Nach einem verworfenen 7-Meter von Luisa Sturm (29.) ging es mit 9:11 in die Halbzeitpause.