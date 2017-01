Der HC Leipzig hat auch das dritte Spiel in der Gruppenphase des EHF-Pokals verloren. Das Team von Trainer Norman Rentsch unterlag am Sonnabend beim russischen Team Kuban Krasnodar mit 24:32 (10:19). Nele Reimer war mit acht Toren erfolgreichste Werferin beim HCL, Alexandra Mazzucco traf fünfmal.

Die von Verletzungen geplagten Messestädterinnen traten mit nur sieben Feldspielerinnen sowie einer Torhüterin an. Bis zum 3:3 nach vier Minuten hielt die junge Leipziger Mannschaft noch gut mit, dann zog der Favorit das Tempo an. Zehn Minuten später war beim 11:5 für Krasnodar bereits eine Vorentscheidung gefallen. Der HCL zeigte aber Charakter, ließ sich nicht überrennen und hielt das Ergebnis in Grenzen.