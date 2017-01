Dabei fand der HCL gut in die Partie. Tamara Bösch, die drei Monate verletzt gefehlt hatte, sorgte für eine schnelle 2:0-Führung (3.). Anschließend vergab der HCL allerdings zu viele Chancen, sodass die Gastgeberinnen nach einer knappen Viertelstunde erstmals in diesem Spiel zurücklagen (5:6). Trotz einer ersten Auszeit von Trainer Norman Rentsch (6:9) gab es kaum Besserung im Leipziger Spiel, das von zahlreichen Abspielfehlern und Unstimmigkeiten geprägt war. Lediglich Torfrau Katja Kramarczyk präsentierte sich in starker Verfassung und sorgte mit ihren Paraden dafür, dass der Rückstand zur Pause nicht noch höher ausfiel.

HCL-Trainer Norman Rentsch nimmt wiederholt Korrekturen vor - ohne Erfolg. (Archiv) Bildrechte: IMAGO