Die Mannschaft von Bennet Wiegert hat sich mit einem wahren Feuerwehrk in die WM-Pause verabschiedet und nach einer starken Leistung mit 35:32 (20:15) gegen den amtierenden deutschen Meister, den Rhein-Neckar-Löwen, gewonnen. Gegen die Mannheimer hielt der SCM von Beginn an mit einer konzentrierten Leistung dagegen und konnte vor allem mit einer dicht gestaffelten Abwehr überzeugen. Die SCM-Offensive um Michael Damgaard (8 Tore) ließ jedoch absolut keine Wünsche offen.

Matthias Musche (SCM) lieferte mit seinen Teamkollegen eine hervorragende Leistung in der ersten Halbzeit. Bildrechte: IMAGO

In einer wilden Anfangsphase schenkten sich die beiden Mannschaften keinen Meter auf dem Parkett. Besonders der Magdeburger Finn Lemke setzte einige Offensivakzente und konnte zwei sehenswerte Tore erzielen. Die Mannheimer ließen sich jedoch nicht abschütteln und hielten mit individueller Klasse dagegen. Die Zuschauer in der ausverkauften GETEC-Arena sahen ein Spiel auf Augenhöhe mit ständigen Führungswechseln. Nach dem 6:6-Ausgleich durch die Löwen, zogen die Magdeburger jedoch etwas das Tempo an und konnten unter anderem durch einen "Doppelschlag" von Zeljko Musa auf 11:6 davonziehen (16.). Bis zur Halbzeitpause spielte sich der SCM weiter in einen Rausch und ging mit einer verdienten 20:15-Führung in die Kabine.