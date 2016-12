Der SC DHfK Leipzig hat auch das zweite Aufeinandertreffen mit dem TVB Stuttgart, in der diesjährigen Saison, verloren. Die Leipziger hatten mit 26:28 (11:15) das Nachsehen und können nun in der Winterpause neue Kraft sammeln. Für DHfK-Trainer Christian Prokop hatte das Duell noch einen bitteren Beigeschmack, denn er verlor mit der heutigen Niederlage auch gegen Markus Baur, welcher ebenso ein heißer Kandidat für den Posten des DHB-Coaches sein soll. Die Entscheidung in dieser Personalie soll im kommenden Jahr folgen.

DHfK noch im Tiefschlaf

DHfK-Trainer Christian Prokop war mit der Leistung seines Teams nicht zufrieden. Bildrechte: IMAGO Die seit vier Auswärtsspielen sieglosen Leipziger starteten auch gegen den Tabellen-16. aus Stuttgart mit einer nervösen Leistung. Immer wieder klafften in der DHfK-Abwehr große Lücken, welche die Gastgeber konsequent ausnutzten und locker bis zum 6:6 mithielten (12.). Danach ließen sich die Messestädter von der aufgeheizten Stimmung in der ausverkauften SCHARRena zu sehr beeindrucken und wurden noch unsicherer. Die Schwaben zogen durch schnelle Konter auf 9:15 davon (27.). Der Leipziger Trainer Christian Prokop konnte mit der Leistung seiner Mannen nicht zufrieden sein und versuchte von außerhalb noch einmal taktische Veränderungen vorzunehmen. Mit einem 11:15-Rückstand ging es in die Halbzeitpause.

Stuttgart effektiv - DHfK kämpft vergeblich

Im zweiten Abschnitt kamen die Körperkulturellen mit frischen Selbstvertrauen aus der Kabine und versuchten den Gastgeber sofort unter Druck zu setzen. Dies gelang auch teilweise. Durch zwei schnelle Tore von Alen Milosevic konnten man sich wieder auf 14:17 heranarbeiten (35.). Jedoch blieb der TVB Stuttgart im Angriff weiterhin sehr effektiv und vergrößerte den Vorsprung wieder auf eine fünf-Tore-Führung. Auch die Maßnahme sich über den Kampf hereinzuarbeiteten fruchtete nicht so recht. So musste der machtlose Christian Prokop mit ansehen wie das Spiel den Leipzigern immer weiter entglitt. In den letzten Minuten vor dem Abpfiff veruschte der SC DHfK noch einmal Alles, musste am Ende jedoch die Überlegenheit des Gastgebers anerkennen und verlor mit 26:28.