Nach dem Ende der unfreiwilligen Verzögerung starteten die Leipziger zunächst wie elektrisiert in die Partie und führten schnell mit 2:0, doch leichte Ballverluste und schnelle Gegenstöße der Hausherren brachten diese umgehend wieder heran. Im Anschluss war die Partie absolut ausgeglichen, mal legte Leipzig vor, mal der TBV. Erst in der 19. Minute gelang es den Sachsen durch Niclas Pieczkowski wieder einen Zwei-Tore-Vorsprung zu erarbeiten (14:12). Weitere Fehler von Lemgo führten schließlich gar zum 16:12 (26.). Doch die Westfalen ließen sich nicht abschütteln und erzielten in den Schlussminuten der ersten Halbzeit drei Treffer am Stück (16:15).