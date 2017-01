THC-Coach Herbert Müller musste auf die am Knie verletzte Anouk van de Wiel verzichten.

Der Start in die Partie verlief noch recht ausgeglichen. Lediglich beim 1:2 in der sechsten Minute gelang den Gästen die erste und einzige Führung. Dann setzte der Gastgeber die Akzente und drückte der Partie seinen Stempel auf. Von Beginn an hielt THC-Torfrau Jana Krause ihrem Team den Rücken frei. Die Abwehr stand sicher und im Angriff wurde konsequent abgeschlossen. Indes haderten die Gäste mit ihren vergebenen Chancen. So konnte der THC seine Führung bis zur Pause auf sechs Tore ausbauen.



Nach dem Wechsel haderten beide Teams mit der Chancenverwertung. Nach fünfminütiger Torflaute musste Müller sein Team mit einer Auszeit wachrütteln. In der 52. Minute fiel mit einer Sechs-Tore-Führung die Vorentscheidung (23:17).