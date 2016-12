Manon Houette (HCL) hatte in der ersten Halbzeit nur wenig Zugriff auf das kreative Spiel des HCL´s. Bildrechte: IMAGO

Der Serienmeister aus Thüringen erwischte einen schlechten Start und lag nach bereits acht gespielten Minuten mit 2:5 gegen den Buxtehuder SV hinten. Auch in den nachfolgenden Minuten gelang es den THC nicht den Tabellenvierten aus Niedersachsen in ernsthafte Schwierigkeiten zu bringen. Unter anderem lag das auch an der fehlende Spritzigkeit in der eigenen Offensive. Ebenso fehlte eine gewisse Dynamik um den Abwehrriegel der Buxtehuderinnen zu "sprengen". So stand es zwischenzeitlich 6:11 für den leichten Außenseiter. Erst in den darauffolgenden Minuten gelang es den Thüringerinnen sich etwas in die Partie zurück zu kämpfen. Jedoch ohne Ertrag, denn die Halbzeittafel zeigte ein Ergebnis von 14:17 an.