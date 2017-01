Von Beginn an entwickelte sich ein spannender Pokalkampf, in dem sich zunächst keines der beiden Teams entscheidend absetzen konnte. Nach einer Viertelstunde fand der Gastgeber immer besser zu seinem Spiel und übernahm die Regie. Die knappe Führung (7:6) baute er bis zur 21. Minute zum 10:7 aus. Göppingen steckte nicht auf und kämpfte sich wieder auf 11:10 heran (26.). In der engen Schlussphase war es Maria Kiedrowski, die im Abschluss die Nerven behielt und den Vorsprung wieder auf drei Treffer für die Thüringerinnen ausbaute.