Vortmann, der schon in Minden das Kapitänsamt ausgeübt hatte, geht mit den Leipzigern in seine dritte Saison. Er sagte über die neue Aufgabe:

Ich freue mich über das in mich gesetzte Vertrauen und möchte die erfolgreiche, kollegiale Entwicklung innerhalb der Mannschaft in bewährter Form fortführen.

Binder, der vergangene Saison auf 97 Tore in 33 Spielen gekommen war, kam 2009 von der SG VFB Leipzig zum SC DHfK. Sein Vertrag läuft bis 2020.

Gute Nachrichten gibt es zu Rückraumspieler Andreas Rojewski. Wie die Leipziger informierten, ist er nach seinem Bänder- und Kapselriss auf dem Weg der Besserung. Die Untersuchung am Montag bei Mannschaftsarzt Prof. Dr. Pierre Hepp im Universitätsklinikum Leipzig ergab, dass er zum Ligastart Ende August zur Verfügung steht. Hepp erklärte: "Die Diagnostik hat gezeigt, dass sich das Sprunggelenk in eine gute Richtung entwickelt. Trotzdem ist der Einsatz beim DHB-Pokal (19./20.08.) noch äußerst fraglich." Am Freitag soll ein Belastungstest Aufschluss darüber geben, wann Rojewski ins Mannschaftstraining einsteigen kann.