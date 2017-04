Die 4.327 Zuschauer in der Leipziger Arena sahen einen konzentrierten Auftakt des SC DHfK. Nach zehn Minuten hatte sich Leipzig die Gäste zurechtgelegt und zog in der Folge auf vier Tore davon (9:5). DHfK-Keeper Jens Vortmann machte ein starkes Spiel, sodass Leipzig zur Pause solide in Führung lag. Vor allem über Konter wurde der SC DHfK immer wieder gefährlich.

DHfK-Keeper Jens Vortmann (Archiv) Bildrechte: IMAGO