Handball | DHB Geburtstagsparty gelungen: "Bad Boys" revanchieren sich bei Spanien

Hauptinhalt

Die "Bad Boys" haben sich bei Spanien für die Niederlage in Magdeburg revanchiert. Am Tag des 100. Handball-Geburtstags in Deutschland zeigte die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop in Berlin einen starken Auftritt. Sie siegte gegen den Vize-Europameister mit 28:24 (16:9).